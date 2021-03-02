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Центр онкологической помощи создадут в Острове в Псковской области

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В городе Остров Псковской области намерены создать центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом главврач онкоцентра Александр Юров сообщил на совещании главы региона с медиками 2 марта.

По его словам, это будет уже третий подобный центр в регионе. Совместно с главврачом Островской межрайонной больницы Ириной Богачевой был проработан вопрос по созданию учреждения, «весь потенциал там есть для дальнейшей работы», заключил медик.

Юров также оценил работу центра онкопомощи в Псковской городской поликлинике № 3, пишет Псковская Лента Новостей.

«Его работу по отчетам оцениваю как удовлетворительную. Со своими задачами он справляется, что нельзя сказать о ЦАОПе, открытом в Великих Луках в декабре 2020 года. Пока он не начал выполнять свои функции», — заявил главврач.

В феврале канадские ученые при помощи серии экспериментов выяснили, как создание «суперсолдат» из белых кровяных телец сможет помочь в борьбе с раком. Специалисты описали ДНК-модифицирующую эпигенетическую терапию, преобразовывающую иммунные Т-клетки. Они обнаружили, что подобное биологическое соединение усиливает их способность убивать раковые клетки.

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