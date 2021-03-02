Свыше 48 тыс. тюльпанов вырастили к 8 Марта в Иркутске

В Иркутске началась срезка цветов для продажи к 8 Марта. Для горожан вырастили тюльпаны, а также крокусы и нарциссы.

По данным «Горзеленхоза», срезка цветов ведется ежедневно. В теплицах заложили 60 тыс. луковиц тюльпанов, из них в срезке планируют получить свыше 48 тыс. цветов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Специалисты отмечают, что всего представлено порядка 29 видов тюльпанов.

К 8 марта планируется срезать более 75 тыс. цветов. Помимо тюльпанов, в городе вырастили крокусы, гиацинты, нарциссы. Специалисты подбирали цветы по форме, цвету и венчику. В 2021 году впервые протестированы махровые и бахромчатые формы тюльпанов.

Цветы будут продаваться оптом и в розницу в магазине «Горзеленхоза».