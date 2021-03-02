В Санкт-Петербурге возбудили дело после обнаружения тела младенца в пакете

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью ребенка, после того как в Колпинском районе Санкт-Петербурга около мусорного бака было найдено тело младенца в пакете. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по городу во вторник, 2 марта.

Дело возбудили по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

В ходе судебно-медицинского исследования установили, что младенец умер после родов от родовой травмы.

О том, что дворник нашел в пакете на чердаке одного из жилых домов тело младенца, стало известно ранее в этот же день. Случай произошел 1 марта в Колпино. Погибший был завернут в одеяло.

На место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В СК подтвердили факт обнаружения тела ребенка и начали доследственную проверку.