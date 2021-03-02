Рогозин рассказал о принадлежности украденной на Байконуре техники

Украденное с площадки № 110 космодрома Байконур оборудование является собственностью Казахстана, сообщил 2 марта гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Первое — это собственность Казахстана, второе — «суперсекретная электроника» — это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», — пояснил он.

По словам Рогозина, объект подлежит утилизации, когда казахстанская сторона примет соответствующее решение.

Ранее в этот день стало известно, что неизвестные проникли внутрь одного из сооружений стартового комплекса № 110 и похитили радиодетали.

Заявителем стал начальник службы охраны ФГУП ЦЭНКИ — «Космический центр «Южный», сотрудники которого занимаются охраной объекта.

По его данным, радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля. 19 февраля их на месте уже не оказалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о краже, ущерб оценили более чем в 5 тыс. рублей.

Телеканал РЕН ТВ также уточнял, что стартовая площадка № 110 космодрома ранее использовалась для пусков ракеты «Энергия» с космическим кораблем «Буран».

С 1990 года стартовая площадка не использовалась.