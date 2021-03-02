Заболеваемость ОРВИ за неделю сократилась в Хабаровске

За минувшую неделю в Хабаровске свыше 3,6 тыс. человек обратились к медикам с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость оказалась ниже эпидемического порога на 32,5%.

По данным администрации города, число заболевших сократилось за неделю более чем на 1,1 тыс. человек. В основном ОРВИ выявляют у детей в возрасте до 14 лет. Шесть человек госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Случаи гриппа среди хабаровчан в течение сезона не выявлены. Однако в управлении здравоохранения назвали непростой ситуацию с внебольничной пневмонией. С начала 2021 года такой диагноз поставили почти 5,5 тыс. горожан. За неделю выявлено 252 случаи болезни.

Врачи напоминают хабаровчанам о необходимости соблюдения мер личной гигиены. Жителям города рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию и носить маски.