В метро Киева пассажиров призвали смотреть «бесящий москалей» телеканал

В метрополитене Киева появилась реклама украинского Пятого канала, которая призывает пассажиров смотреть телеканал, так как он «бесит москалей».

«Включай Пятый! Москалей это бесит!» — гласит надпись на рекламном щите, фотография была опубликована в Telegram-канале «Политика страны» 2 марта.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «Новый формат», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Украинский лидер объяснил свое решение борьбой с пропагандой.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK с 3 февраля прекратили вещание. В тот же день минкультуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО о блокировке данных СМИ.

26 февраля сотрудники закрытых телекомпаний запустили канал «Первый независимый». Он был в эфире один час, после чего вещание прервалось.