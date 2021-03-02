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Один человек погиб при пожаре на причале в Якутске

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Каркасное строение сгорело на причале в 202 микрорайоне в Якутске. При ликвидации горения обнаружено тело мужчины.

Площадь горения составила 32 кв. м. Пожарные извлекли из каркасного строения 12 газовых баллонов и дизельный генератор. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Во время тушения пожара было обнаружено тело человека. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке при пожаре в многоквартирном доме погибли девятилетний мальчик и четырехлетняя девочка. Очевидцы заявили, что пожарным долго не удавалось проехать к зданию из-за большого числа припаркованных машин.

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