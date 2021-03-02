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Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП в Новосибирской области

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В Черепановском районе Новосибирской области в результате столкновения трех автомобилей погиб человек. Еще трое, в том числе ребенок, получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром 2 марта на 135-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, 27-летний водитель Honda Civic при совершении обгона врезался в Toyota Camry, после чего столкнулся с Nissan, пишет altapress.ru.

В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте. Водитель Honda, а также двое его пассажиров, в том числе двухлетний ребенок, получили травмы. Их доставили в больницу.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

1 марта сообщалось, что девять человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в Челябинской области. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением в условиях снегопада.

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