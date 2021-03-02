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Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп

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Папа римский Франциск заявил, что человечество ждет новый Всемирный потоп из-за изменений климата, если лидеры разных стран не отреагируют на таяние ледников и глобальное потепление. Об этом говорится в его новой книге «Порок и добродетели», отрывок которой опубликовала газета Corriere della Serra.

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«Он [Всемирный потоп] случится, если мы продолжим идти тем же путем», — сказал глава католической церкви.

Папа римский напомнил, что в Библии Ной пережил потоп благодаря своей добродетельности. По мнению понтифика, для борьбы с изменениями климата властям в первую очередь стоит разобраться с коррупцией и несправедливостью.

Он также отметил, что сам по себе потоп может быть мифом, но служит хорошим примером того, как Бог может обрушить свой гнев для борьбы с грехами людей.

Также понтифик призвал граждан и политиков к благоразумию, подчеркнув, что оно идет рука об руку с «сочувствием» к ситуациям, людям и миру.

В сентябре 2019 года ученые назвали природные катаклизмы, которые причиняют людям наибольший вред. По данным Всемирной метеорологической организации, это штормы и наводнения, которые возникают все чаще из-за изменения климата.

В июле 2018 года заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова заявила, что если не бороться с климатическими изменениями, то к концу века средняя температура на планете повысится на восемь градусов и многие территории затопит. Она отметила, что в случае потепления в России начнет таять вечная мерзлота, которая составляет более 60% территории страны.

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