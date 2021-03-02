Число отравившихся салатами школьников увеличилось до 91 в Красноярске

Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа школьников, отравившихся после употребления салатов в Красноярске. Деятельность поставщика временно приостановлена.

Случаи иерсиниоза среди детей 7–14 лет выявлены в школах Октябрьского и Советского районов. Предполагается, что все ученики потребляли овощные салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса. По последним данным, за медицинской помощью обратился 91 школьник. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

ДНК возбудителя иерсиниоза выявлены в суточных пробах салата из моркови с яблоками и салата «Витаминного». В смывах с пищеблоков самих школ патогенные микроорганизмы не обнаружены. Во всех учебных учреждениях Красноярска приостановили приготовление блюд из сырых овощей и фруктов.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения санитарных норм.

Специалисты уточняют, что иерсиниоз передается от животных к человеку, переносчиками заболевания могут быть грызуны. Заболевание проявляется тошнотой, болями в животе, повышением температуры и сыпью.