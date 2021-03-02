Актрисе Розе Хайруллиной запретили въезд на Украину

Заслуженной артистке РФ Розе Хайруллиной запретили въезд на территорию Украины из-за ее поездок в Крым. Об этом во вторник, 2 марта, заявила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

В сообщении указано, что гражданка России прибыла в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом из Минска. При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РФ. Имени женщины пресс-служба не называет, однако опубликованные фото позволяют понять, что речь идет о Хайруллиной.

Как объяснила актриса, она посещала Крым с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом.

При этом в погранслужбе заявляют о наличии сведений о других визитах Хайруллиной на территории, которые Киев называет «оккупированными Россией». О каких именно территориях идет речь, не уточняется.

По той же причине 5 февраля на три года был запрещен въезд на территорию Украины актрисе Глафире Тархановой.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования.

Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.