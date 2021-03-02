В Роспотребнадзоре сообщили о еще не завершенной первой волне COVID-19

В России еще не завершилась первая волна коронавируса, однако ситуация постепенно стабилизируется. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов во вторник, 2 марта.

Он объяснил, что Россия до сих пор не прошла через нулевое значение выявленных за сутки случаев COVID-19. Именно это говорит о том, что страна еще не преодолела первую волну.

«Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта (2020 года. — Ред.)», — сказал Горелов на Первом канале.

При этом он добавил, что ситуация находится «в стадии стабилизации и снижения инфекционного процесса».

Ранее в этот же день кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский спрогнозировал, что иммунитет к коронавирусу у 60% россиян сформируется ко второй половине 2021 года.

По его словам, коллективный иммунитет к COVID-19 будет формироваться, в том числе благодаря перенесенному заболеванию, в том числе и бессимптомно.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова 2 марта рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения РФ, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться к августу, если сегодняшний темп вакцинации сохранится.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 10 565 новых случаев коронавирусной инфекции. Этот показатель является минимальным с 4 октября прошлого года. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах, вылечились 3 838 040 пациента, скончались 86 896 человек.

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