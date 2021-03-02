Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на МКАД

Четыре автомобиля столкнулись на участке МКАД между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов. В результате аварии один человек пострадал. Об этом сообщили во вторник, 2 марта, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 6-го км МКАД между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов произошло ДТП с участием четырех автомобилей», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Движение в районе ДТП было затруднено, однако к настоящему моменту проезжую часть освободили.

Ранее в этот же день сообщалось, что санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу подростка, которого на пешеходном переходе в «новой Москве» (ТиНАО) сбил автомобиль, пишет РИАМО.

Пострадавшего на борту сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи. Медики поддерживали и контролировали состояние подростка.