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Бальбек прокомментировал антироссийские санкции США и ЕС

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Введение антироссийских санкций используется Западом и ЕС для оправдания агрессии в отношении России. Об этом 2 марта заявил «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

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«Крым, [блогер Алексей] Навальный и вся санкционная политика используется, чтобы оправдать свои агрессивные действия. Создаются формальные поводы для оправдания агрессии Запада в отношении нашей страны», — сказал он.

По словам депутата, Запад пытается навязать свою волю России в одностороннем порядке, не учитывая ее позиции, а новая администрация президента США Джо Байдена и не собирается менять подходы в отношении России, а значит, следует ожидать навязывания своей воли путем нарастания агрессии под формальными предлогами, отметил Бальбек.

Между тем Запад должен понимать, что силой заставить Россию изменить свои позиции невозможно — нужно договариваться, добавил депутат.

Как подчеркнул Бальбек, «не будет Навального и Крыма — придумают другие поводы».

Ранее 2 марта стало известно, что ЕС ввел новые санкции против России из-за ситуации с Навальным. Рестрикции касаются нескольких высокопоставленных чиновников России и ряда организаций, включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

Ограничения вслед за ЕС ввели и США. Меры приняты в дополнение к санкциям по линии Госдепа, американского министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, Россия находится под санкциями с 2014 года и это существенного урона стране нанести не может.

Парламентарий отметил, что антироссийская политика США прослеживается со стороны Вашингтона при любых президентах и политических партиях в Америке.

В этот же день прибывший на Украину председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что антироссийские санкции ЕС будут оставаться в силе до полной реализации Минских соглашений.

В феврале посол Украины при ЕС Николай Точицкий сообщил, что Киев передал ЕС новые списки для введения санкций против России. Точицкий добавил, что ограничения касаются лиц, которые, по мнению Киева, причастны к якобы имеющим место нарушениям прав человека в Донбассе и Крыму. По его словам, Украина постоянно контактирует с Западом на предмет санкций.

Решение о новых санкциях ЕС принял из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

Кроме того, ЕСПЧ 16 февраля потребовал Москву освободить блогера из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. В ответ Минюст России сообщил о невозможности освобождения выполнения этого требования, подчеркнув, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

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