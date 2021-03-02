Сеть велодорожек протяженностью более 50 км могут обустроить в Кургане

В Кургане обсудят создание сети велосипедных маршрутов, охватывающих практически все районы города. Реализовать этот проект предлагается в течение до 2026 года. Он стал частью стратегии развития столицы Зауралья до 2035 года, разработанной тюменской компанией.

«Ориентировочная длина велосипедных дорожек и дорожек для «пешеходного транспорта» составит более 50 км — как отдельный транспортный каркас города», — отмечают авторы стратегии. Мэрии Кургана предложили подготовить единую концепцию развития «велосипедного каркаса города», принять специальные местные градостроительные нормы, внести изменения в Генплан. Проект стратегии внесен на рассмотрение в городскую думу, отмечает ИА «Ура.ру».

В феврале сообщалось, что в Кургане построят набережную на реке Тобол и велодорожку. Они появятся во время благоустройства бульвара Солнечный. Проект обойдется местному бюджету в 20 млн рублей.