Ростуризм поддержит путешествия по стране на каршеринговых машинах

Федеральное агентство по туризму и каршеринг YouDrive подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает популяризацию путешествий на автомобилях по России. Об этом пресс-служба Ростуризма сообщила во вторник, 2 марта.

В конце 2020 года сервис проката автомобилей позволил клиентам использовать автотранспорт для поездок на расстояние в 2 тыс. км от границ города, где машину взяли напрокат.

Пока эта услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В рамках сотрудничества Ростуризм и сервис по прокату машин разработают специальные туристические маршруты, по которым можно будет отправиться на арендованном автомобиле.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, уже сейчас каршеринг пользуется популярностью у туристов, которые приезжают в крупные российские города, пишет «Москва 24».

«С нашей точки зрения, каршеринг может стать популярным транспортом для сити-брейков (короткие туры выходного дня. — Ред.) по России и сделает путешествия по стране еще более доступными и приятными», — заявила она.

В настоящее время ведомство ведет переговоры с представителями автопрома о создании совместных туристических проектов, сообщает телеканал «360».

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что сервисы аренды автомобилей могут обязать установить единые тарифы и запретить менять их в зависимости от трафика или времени суток.