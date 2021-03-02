Масштабное производство поддельного алкоголя обнаружили в Великих Луках

В Великих Луках (Псковская область) обнаружили и пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, цех находился на территории промзоны и действовал с декабря 2020 года. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли более 20 тыс. л готовой продукции без маркировки и около 5 тыс. т сырья на общую сумму свыше 6 млн рублей.

Согласно предварительной информации, к организации производства причастны двое местных жителей. Они намеревались реализовать продукцию на территории Москвы и Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).

Фигурантам предъявлено обвинение. В их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

С 1 января 2021 года в России вступило в силу постановление, утверждающее правила ведения системы учета объема производства и оборота этилового спирта и алкоголя. Оно будет действовать до конца 2026 года.

Также с 1 января в стране ввели маркировку алкогольной продукции при помощи федеральных специальных марок. Использование акцизных марок прекращается.