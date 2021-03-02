Роскомнадзор обяжет соцсети создать формы для жалоб на незаконную информацию

Роскомнадзор намерен обязать социальные сети создать на главной странице форму, в которой пользователи смогут пожаловаться на информацию, нарушающую законы. Проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов во вторник, 2 марта.

«Владелец социальной сети должен разместить в социальной сети электронную форму на главной странице <...>, а также предоставить возможность пользователям социальной сети обратиться к электронной форме со своей персональной страницы», — отмечается в документе.

В частности, в форме должны содержаться поля, обязательные к заполнению: ФИО заявителя, его контактные данные и содержание обращения. Также пользователю нужно будет указать страницу, на которой была зафиксирована информация с нарушением закона.

Форма должна будет давать возможность выбора для заявителя вида незаконной информации, владельцы сетей могут определить варианты самостоятельно.

Также в ведомстве указали на требования к форме и ежегодным отчетам, в которых будут содержаться результаты обращений с ее помощью (количество страниц, контент и другое). Владельцы соцсетей должны будут размещать ежегодный отчет на главных страницах площадок не позднее 1 февраля.

В этот же день председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что работа над мерами, которые обязывают социальные сети выполнять требование Роскомнадзора по блокировке противоправного контента, будет продолжена.

Она отметила, что на данный момент ни Twitter, ни YouTube не следуют предписаниям РКН. Кроме того, в зарубежных странах также не могут совладать с «интернет-гигантами», которые публикуют запрещенный контент. По словам Матвиенко, уже давно пришло время международного урегулирования ситуации на базе ООН, за которым последует соответствующее наказание.

Накануне сообщалось, что с 2017 года социальная сеть Twitter, не вняв требованиям Роскомнадзора, отказалась удалить 2862 ссылки на материалы с запрещенной информацией, что является злостным нарушением российского законодательства. Отмечалось, что в отношении информации, признанной запрещенной, ведомство направило в Twitter более 28 тыс. требований об удалении.