Эксперт оценил влияние антироссийских санкций на курс рубля

Новые антироссийские санкции, введенные из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, не смогли оказать влияния на курс рубля. Об этом во вторник, 2 марта, заявил «Известиям» аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

«Новые персональные санкции ЕС в отношении четырех российских силовиков не смогли повлиять на курс национальной валюты. Во многом санкционные риски уже были учтены с момента их анонса после ареста Алексея Навального. <…> Поскольку персональные санкции не оказывают влияния на экономику и валютный курс, это скорее снимает часть опасений», ― сказал он.

Эксперт подчеркнул, что изначально многие ожидали более широкого санкционного списка, однако сам процесс его согласования затянулся, и страны — участницы ЕС с трудом смогли прийти к консенсусу. Кроме того, он подчеркнул, что двое из списка уже находятся под санкциями со стороны Британии, США и Канады.

По словам Маслова, отложенная реакция на списки возможна, «если каким-то образом они могут быть усилены другими новостями». Он отметил, что именно поэтому изначально Навальный предлагал включить в список некоторых олигархов и финансовые элиты. Эксперт добавил, что подобное решение привело бы к материальным потерям российских корпораций и в этом случае повлияло бы на экономику и национальную валюту.

Кроме того, он заявил, что анонсированные позднее санкции США против 14 организаций РФ, связанных с производством химического оружия, и семи российских физических лиц пока также, скорее всего, носят точечный характер. В то же время Маслов напомнил, что, Вашингтон, по данным источников Bloomberg, планирует и в дальнейшем вводить новые рестрикции, поэтому премия в курсе рубля за санкционные риски, скорее всего, сохранится.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент важнейшим риском для валюты остаются возможные разногласия по смягчению квот на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Однако, по его мнению, в случае нахождения компромисса или небольшого послабления квот национальная валюта будет колебаться в немного расширенном коридоре: 73–76 рублей за доллар и 88–91 рубль за евро.

Ранее в этот день Евросоюз ввел новые антироссийские санкции по делу Навального. Рестрикции касаются нескольких высокопоставленных чиновников России и ряда организаций, которые включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

Вслед за ЕС санкции ввели и США. Меры приняты в дополнение к санкциям по линии Госдепа, американского министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.

В свою очередь, курс рубля практически не отреагировал на введение новых ограничений.

Навальному 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.