Магомед Исмаилов рассказал о своем отношении к Петру Яну

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна «жестким и крутым». Об этом он заявил во вторник, 2 марта, в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

«Я бы пообщался с Петром. Он тоже крутой парень, на самом деле. Он жесткий, крутой. Мне он нравится. Я к нему расположен», — сказал Исмаилов.

Он указал, что виделся с Яном на состязаниях в Таиланде.

«В Таиланде пару раз напал на него, где-то я предлагал ему поспарринговаться, подвигаться, так и не успели побороться, в пятнашки поиграли, за его ногу поборолся. Он очень активный, позитивный человек», — отметил боец MMA.

Сейчас Ян готовится к бою в легком весе с американцем Алджамэйном Стерлингом. Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Накануне россиянин рассказал, какую технику намерен применять в поединке со Стерлингом. По словам бойца, он стремится работать хладнокровно и выбирать слабые места у соперника.

Турнир в прямом эфире 7 марта покажет телеканал РЕН ТВ.