Мокрый снег и сильный ветер прогнозируют в Хабаровском крае

Жителей Хабаровского края предупредили об ухудшении погоды 4 и 5 марта. В регионе ожидается мокрый снег и усиление ветра.

По данным синоптиков, температура воздуха местами повысится до +5 градусов. В регионе выпадет мокрый снег. В долинах рек порывы ветра будут достигать 20 м/с. Неблагоприятная погода ожидается в Вяземском, Бикинском, Нанайском, Амурском, Солнечном, Комсомольском и Хабаровском районах. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В МЧС отмечают, что ухудшение погоды может привести к аварийным ситуациям, связанным с отключением источников электроснабжения и обрывом проводов. Кроме того, возможны нарушения в работе объектов ЖКХ. В населенных пунктах жителей предупреждают о повреждении рекламных конструкций и старых деревьев. В работе паромной переправы «Ванино-Холмск» возможны ограничения.

Ранее сообщалось, что в Приморье в связи с приходом атмосферных фронтов прогнозируются небольшие осадки. В западное половине региона с южным ветром температура повысится до -5...+2 градусов.