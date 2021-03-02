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Уровень безработицы вырос в Оренбургской области

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В министерстве труда и занятости населения Оренбургской области заявили о значительном увеличении числа безработных жителей. За 2020 год такой статус получили 102 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2021 года уровень официальной безработицы составил 4,1% рабочей силы.

На данный момент предприятиям требуется 11,2 тыс. сотрудников. На одну вакансию в Оренбургской области приходилось 3,7 незанятых гражданина, передает 56orb.ru. В 2019 году число безработных составляло 34,2 тыс. человек. Тогда уровень безработицы равнялся 1,3%.

Безработица в России может вернуться к уровню до пандемии коронавируса в 2022 году. Об этом 26 февраля заявил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. «Скорее всего, восстановление на старые уровни около 4,5% произойдет в 2022 году. В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%», ― сказал он.

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