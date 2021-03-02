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Адвокат прокомментировала захват мошенниками квартиры тещи Виктора Гусева

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Схема «черных риелторов», по которой мошенники смогли обмануть тещу спортивного комментатора Виктора Гусева, не нова, рассказала «Известиям» адвокат Елена Пономарева, во вторник, 2 марта.

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27 февраля Гусев написал на своей странице в Facebook, что злоумышленники обманули его тещу и завладели ее квартирой. По словам комментатора, мошенники представились женщине сотрудниками Следственного комитета, убедили ее продать им недвижимость и тем самым якобы помочь в поимке «черных риелторов». Как заявили злоумышленники, сделка по продаже квартиры будет фиктивной и станет частью секретной операции «сотрудников органов».

«Схема эта не новая. И очень много случаев, когда представляются сотрудниками правоохранительных органов, тем самым располагают к себе людей. Втираются в доверие, используют погоны, форму. Очень много случаев, именно когда представляются участковыми инспекторами, сотрудниками ФСБ», — сказала адвокат.

По ее словам, такая методика ориентирована на людей, которые находятся в группе риска, в частности, это пожилые люди.

«Единственный момент, вопрос реституций. Потерпевшим по данному уголовному делу безусловно будет как теща Гусева, так и добросовестные приобретатели, которые заплатили деньги. Те люди, которые совершили преступление, будут обязаны вернуть деньги добросовестным приобретателям», — заключила Елена Пономарева.

Пономарева подчеркнула, что данная сделка априори является недействительной и квартира отойдет обратно к теще Виктора Гусева.

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