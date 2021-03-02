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Названы самые нежелательные категории арендаторов жилья в Москве

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В Москве порядка 90% хозяев квартир готовы отказать в аренде жилья, если потенциальный арендатор входит в одну из нежелательных категорий. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

В опросе приняли участие 270 квартирных хозяев столицы. Наиболее частой категорией нежелательных арендаторов респонденты называли граждан других стран (29%) и жильцов с домашними животными (28%). Кроме того, менее охотно сдают свои квартиры парам с маленькими детьми (16%) и родителям-одиночкам (14%).

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Помимо этого, 3% опрошенных в качестве нежелательных арендаторов назвали студентов, курящих людей и сотрудников коммерческих организаций. Лишь 10% респондентов оказались готовы сдать жилье любому квартиросъемщику.

При этом авторы исследования подчеркнули, что после начала пандемии коронавируса лояльность к арендаторам со стороны тех, кто сдает жилье, выросла. Так, год назад владельцы квартир одобряли заявки на аренду жилья в 41% случаях, однако в настоящее время эта цифра возросла до 57%.

Замдиректора департамента аренды квартир риелторской компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова отметила, что владельцы квартир, устанавливающие различные ограничения, сейчас ищут арендатора в среднем от одного до двух месяцев. За последний год, по ее словам, эта цифра выросла на 30%.

«Мы ожидаем расширения арендного ассортимента за счет жилья, приобретенного на волне ажиотажного спроса в 2020 году. В 2021–2022 годах прирост такого предложения может составить предположительно 20%. В числе прочих причин расширения предложения — нестабильная экономическая ситуация и сокращение доходов у населения: многие вынуждены находить новые способы пополнить бюджет, в том числе сдачу жилья внаем», — добавила Полякова.

Ранее в этот же день был опубликован отчет The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank, согласно которому в 2020 году Москва заняла пятое место из 100 в рейтинге изменения цен на элитное жилье Prime International Residential Index (PIRI 100). Санкт-Петербург вошел в топ-10, поднявшись с 61-го на 8-е место.

Из исследования также следует, что рост цен в российской столице составил 9,9%, переместив город на 11 позиций вверх. При этом годом ранее элитная жилая недвижимость в Москве подорожала на 4,7% (16-е место).

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