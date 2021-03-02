Два землетрясения зарегистрировали в Сахалинской области

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Сахалинской области 2 марта. Местные жители не заметили подземные толчки.

Эпицентры землетрясения находились вблизи Малой Курильской гряды и южной части Сахалина. Магнитуда землетрясения составила 2,1 и 2,5. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Кроме того, 2 марта зарегистрирован выброс пепла вулканом Эбеко на острове Парамушир. Высота выброса составила 2,1 км. Шлейф пепла растянулся на 3 км в юго-восточном направлении от вулкана.

Ранее сообщалось, что 1 марта землетрясение было зарегистрировано в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Бурятии. Эпицентр находился в 16 км к востоку от берега в районе залива Провал. Магнитуда землетрясения составила 3,7.