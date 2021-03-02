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Путин назначил Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем
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Путин назначил Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем

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Президент России Владимир Путин назначил Игоря Маслова на должность главы управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 2 марта.

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«Назначить Маслова Игоря Венидиктовича начальником Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — говорится в документе.


Как отмечается на сайте Кремля, управление обеспечивает деятельность президента по развитию международных связей РФ. Среди основных задач подразделения — разработка и реализация проектов в области межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами для содействия президенту в реализации стратегии внешней политики.

Также управление занимается информационно-аналитическим обеспечением главы государства и руководителя администрации по вопросам межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами, относящимся к компетенции управления.

Ранее, в феврале, Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии.

Согласно информации на сайте МИД России, Станиславов ранее занимал должность директора департамента экономического сотрудничества.

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