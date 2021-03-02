Чемпион UFC Петр Ян в Дагестане провел подготовку к бою со Стерлингом

Российский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян перед боем с американцем Алджамэйном Стерлингом провел тренировочный сбор в Дагестане. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечается, обычно Ян готовится к поединкам в иностранных залах, однако после того как стал лучшим в лиге, он начал чаще посещать Дагестан. Перед боем с американцем спортсмен провел на родине другого российского чемпиона, Хабиба Нурмагомедова, почти две недели.

«Да, был на борьбе, 12 дней на «сборчике». Моя задача — защита от тейкдаунов, также умение где-то самому пройти и перевести», — рассказал Ян.

В Дагестане боец работает в спортивной школе имени Шамиля Умаханова под контролем заслуженного тренера республики, обладателя кубка мира и чемпиона Европы Зелимхана Гусейнова.

Стерлинг со своей стороны отреагировал на желание соперника тренироваться в Дагестане.

«Он знает, что я опасный соперник, иначе бы он не поехал в Дагестан. Это будет интересный бой. Хочу увидеть, улучшит ли он свои навыки борьбы и грепплинга за эти пару месяцев. Думаю, он воспринимает меня всерьез, а я не могу дождаться возможности сразиться с ним», — заявил спортсмен.

Накануне Ян рассказал, какую технику намерен применять в поединке с американцем. По словам бойца, он стремится работать хладнокровно и выбирать слабые места у соперника.

Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Поклонники смогут увидеть бой в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.