Парк военной техники под открытым небом появится в Омской области

Региональный центр военно-патриотического воспитания «Авангард» появится на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Омской области. Его площадка может использоваться для профильных смен и проведения сборов с элементами военной подготовки школьников с участием военнослужащих.

Глава региона Александр Бурков обсудил с военными еще один проект — создание регионального парка военной техники под открытым небом с выставками «Оружие Победы». Вся линейка такой техники — от легендарных исторических экземпляров бронетехники, артиллерийских орудий до современных образцов — уже собрана и хранится на территории Омского автобронетанкового инженерного института, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

В парке обязательно должна появиться информация о доблестной истории воинских подразделений и имена героев. Губернатор Бурков поручил разработать концепцию с возможностью реализации проекта уже в нынешнем году.