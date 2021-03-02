Прокуратура начала проверку по факту пожара в школе в Якутии
Прокуратура проводит проверку по факту возгорания в школе в Усть-Алданском районе Якутии. По предварительной версии, в здании произошло короткое замыкание.
Пожар произошел в школе села Борогонцы рано утром 2 марта. Площадь горения составила 70 кв. м. Огонь повредил потолок в гардеробе и актовом зале учебного учреждения. Об этом сообщает ИА SakhaNews.
Специалисты устанавливают точную причину возгорания и нанесенный ущерб. В результате пожара никто не пострадал. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о создании безопасных условий обучения детей.
Ранее сообщалось, что в Якутске при крупном пожаре сгорели склад и магазин. Пожарным удалось спасти от огня частный дом и три гаражных бокса. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.