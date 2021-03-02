Жителей Приморья предупредили об осадках из-за атмосферных фронтов

Небольшие осадки ожидаются в Приморском крае в ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды из-за фронтальных разделов.

По данным специалистов «Примпогоды», 3 марта антициклон сдвинется на Японское море. Из-за этого в Приморье ожидается падение атмосферного давления. Об этом сообщает Vostokmedia.

В западной половине региона ожидается усиление южного ветра. Из-за этого возможно повышение температурного фона до –5...+2 градусов. На северо-востоке Приморья ожидается до –9 градусов.

Во Владивостоке в ночь на 3 марта похолодает до –11...–14 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой снег. В дневные часы температура воздуха поднимется до –1 градуса.

Ранее Гидрометцентр сообщил о рекордном потеплении на западе и северо-западе России. Тепло принес атлантический циклон. В Псковской и Тверской областях потеплело до +5...+8 градусов, в Архангельской области воздух местами прогрелся до +3 градусов.