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В Госдуме заявили об отсутствии ущерба для РФ от американских санкций

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Антироссийские санкции США не нанесут существенного урона России, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин во вторник, 2 марта.

Ранее в этот день Евросоюз ввел новые антироссийские санкции по делу блогера Алексея Навального. Рестрикции касаются нескольких высокопоставленных чиновников России и ряда организаций, которые включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

Вслед за ЕС санкции ввели и США. Меры приняты в дополнение к санкциям по линии госдепа, американского министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.

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В Москве отказались выполнять это постановление, назвав его элементом давления

«Россия находится под санкциями с 2014 года, и, конечно, это существенного урона нашей стране нанести не может. Есть такие примеры, как Иран, который находится под санкциями около 30 лет», — сказал депутат, назвав введенные ограничения «неприятным моментом, больше идеологическим».

По его словам, антироссийская политика США прослеживается со стороны Вашингтона при любых президентах и политических партиях в Америке, отметил парламентарий.

«Рассчитывать на иное отношение к России со стороны США, в случае если на пост президента приходит представитель другой политической партии, не приходится. Этого не будет. Политика США в отношении России будет такой же и все последующие годы», — добавил депутат.

Незадолго до объявления об антироссийских санкциях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно даст ответ на эти меры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.

Ранее, 22 февраля, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление, что во внeшнеполитическом aрсенале ЕС укрeпились тaкие нeлегитимные инструмeнты, как ультимaтумы, сaнкции и дaвление.

16 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить блогера из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения Навального, подчеркивая, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Навальному 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

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