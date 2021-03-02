Новый закон о пчеловодстве разработают в Амурской области

Региональный закон о пчеловодстве, действовавший в Амурской области с 2011 года, будет отменен в связи с появлением федерального закона. Взамен депутаты намерены ввести территориальные нормы.

По словам председателя аграрного комитета Законодательного собрания Ирины Киевской, в областном законе нецелесообразно дублировать пункты, которые уже предусмотрены на федеральном уровне. Депутаты намерены изучить документ и ввести на уровне региона те нормы, которые не предусмотрены в федеральном законе. Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

Федеральный закон был принят в декабре 2020 года. Он обязывает владельцев пасек оформлять ветеринарно-санитарный паспорт и устанавливает ограничения по применению медикаментов для лечения пчел. Разводить пчел разрешено на землях сельскохозяйственного и другого назначения, если это допускается их режимом, а также на личных подсобных хозяйствах. Пасеки нельзя размещать в районах бывших кладбищ, скотомогильников и мест складирования химических и токсичных веществ.