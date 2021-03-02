Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский предложил Евросовету ужесточить санкции против России
Интернет
Google приступила к тестированию аналога TikTok
Экономика
Эксперты спрогнозировали дальнейшее подорожание элитной недвижимости в РФ
Армия
Фрегат «Адмирал Касатонов» зашел в турецкую военно-морскую базу
Общество
В Гидрометцентре сообщили о рекордном потеплении в ряде регионов России
Мир
Глава Евросовета объявил о программе поддержки развития Донбасса
Мир
В США заявили об отсутствии планов «перезагрузки отношений» с Россией
Мир
Президент Черногории предложил запретить въезд без ПЦР-теста на коронавирус
Авто
Средняя цена нового авто в России достигла 1,8 млн рублей
Сюжет:

Зеленский предложил Евросовету ужесточить санкции против России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросовет за санкционное давление на Россию по вопросам урегулирования в Донбассе, а также выразил надежду на его ужесточение. Такое заявление он сделал 2 марта на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Выстрел в перемирие: с чем связано новое обострение в Донбассе
Порошенко потребовал вернуть украинских солдат в окопы

Зеленский заявил, что Украина стремится к достижению мира и возвращению «оккупированных территорий».

«Я благодарен Европейскому союзу и лично Шарлю Мишелю за политическую поддержку, дипломатическое и санкционное давление на РФ для выполнения ею Минских соглашений и деоккупации украинских территорий», — отметил украинский лидер.

Также он выразил уверенность в том, что Евросовет в конце марта продемонстрирует жесткую позицию «относительно агрессии против Украины». Планируется, что в марте должна пройти встреча лидеров стран Евросоюза и программы «Восточное партнерство» (Азербайджан, Армения, Молдавия, Украина, Грузия и Белоруссия).

Ранее в этот день Мишель заявил, что в 2021 году Евросоюз начинает новую программу экономической поддержки Донбасса. Также он сообщил, что антироссийские санкции ЕС будут оставаться в силе до полной реализации Минских соглашений.

В феврале посол Украины при ЕС Николай Точицкий сообщил, что Киев передал ЕС новые списки для введения санкций против России. Точицкий добавил, что ограничения касаются лиц, которые, по мнению Киева, причастны к якобы имеющим место нарушениям прав человека в Донбассе и Крыму. По его словам, Украина постоянно контактирует с Западом на предмет санкций.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021