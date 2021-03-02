Зеленский предложил Евросовету ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросовет за санкционное давление на Россию по вопросам урегулирования в Донбассе, а также выразил надежду на его ужесточение. Такое заявление он сделал 2 марта на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Зеленский заявил, что Украина стремится к достижению мира и возвращению «оккупированных территорий».

«Я благодарен Европейскому союзу и лично Шарлю Мишелю за политическую поддержку, дипломатическое и санкционное давление на РФ для выполнения ею Минских соглашений и деоккупации украинских территорий», — отметил украинский лидер.

Также он выразил уверенность в том, что Евросовет в конце марта продемонстрирует жесткую позицию «относительно агрессии против Украины». Планируется, что в марте должна пройти встреча лидеров стран Евросоюза и программы «Восточное партнерство» (Азербайджан, Армения, Молдавия, Украина, Грузия и Белоруссия).

Ранее в этот день Мишель заявил, что в 2021 году Евросоюз начинает новую программу экономической поддержки Донбасса. Также он сообщил, что антироссийские санкции ЕС будут оставаться в силе до полной реализации Минских соглашений.

В феврале посол Украины при ЕС Николай Точицкий сообщил, что Киев передал ЕС новые списки для введения санкций против России. Точицкий добавил, что ограничения касаются лиц, которые, по мнению Киева, причастны к якобы имеющим место нарушениям прав человека в Донбассе и Крыму. По его словам, Украина постоянно контактирует с Западом на предмет санкций.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.