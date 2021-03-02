Лукашенко назвал ненужным слияние России и Белоруссии

Рассматривать объединение России и Белоруссии всерьез глупо. Такое заявление во вторник, 2 марта, сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

По его словам, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным разговор шел в контексте Союзного государства и взаимодействия стран. Комментируя сведения о вхождении Белоруссии в состав России, Лукашенко назвал их выдумками и добавил, что «белорусы живут в своей квартире».

«И мы — суверенное и независимое государство. Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — цитирует его Sputnik Беларусь.

При этом Минск, как добавил белорусский лидер, продолжит согласовывать вопросы безопасности и внешней политики с Москвой. Он также заявил о желании выстраивать подобные отношения в экономике, чтобы не опасаться санкций со стороны Запада.

Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с Путиным в Сочи обсуждались все вопросы отношений двух стран. Он добавил, что лидеры договорились о продолжении обсуждения ряда вопросов на уровне министров, силового блока, министра обороны и госсекретаря.

Президенты встретились 22 февраля, встреча шла более шести часов. После переговоров лидеры двух стран покатались на горных лыжах и снегоходах в Красной Поляне, после чего продолжили встречу в формате рабочего обеда.

Путин и Лукашенко отметили важность объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.