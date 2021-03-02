Трехлетняя девочка погибла при пожаре в Подмосковье

Главное следственное управление СК РФ по Московской области начало проверку по факту гибели трехлетней девочки при пожаре в Подольске. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Пожар произошел в дневное время 1 марта в многоквартирном доме по улице Свердлова. По словам соседей, они услышали громкий хлопок в квартире. Когда местные жители вышли в коридор, они почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

Установлено, что трехлетняя девочка находилась дома без присмотра взрослых. Ребенка госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства трагедии, а также дадут правовую оценку действиям мамы девочки.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области. Один человек погиб, еще трое пострадали. Из горящего двухэтажного здания были эвакуированы 54 человека.