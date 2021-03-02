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В Гидрометцентре сообщили о рекордном потеплении в ряде регионов России

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Синоптики отметили рекордное потепление в начале марта на западе и северо-западе России, сообщается 2 марта на сайте Гидрометцентра.

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«Атлантический циклон принес первые рекорды тепла на запад Европейской части… 1 марта в Псковской и Тверской областях температура повысилась местами до +5…+8 градусов. Резко потеплело и в Архангельской области, местами до +3 градусов, что тоже является одной и самых высоких температур для начала календарной весны», — говорится в сообщении.

Атлантический циклон продвигается по северу Европейской части в направлении к Полярному Уралу, всё теплее становится в Коми и на севере Приволжского округа, сообщили метеорологи.

На западе Европейской части сохранится повышенный температурный фон, хотя ближе к концу недели может похолодать.

При этом синоптики указали, что погоду испортит в ряде регионов серия холодных атмосферных фронтов Атлантического циклона.

«Погода портится: пройдут осадки и будет усиливаться ветер», — рассказали в Гидрометцентре.

В центральных областях 3–4 марта местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер до 17 м/с, на юге в отдельных районах туман.

В Краснодарском и Ставропольском крае, Калмыкии, Адыгее, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед и ветер до 20–22 м/с. Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии грозит и более сильный ветер — 25–28 м/с.

При облачной погоде температура сильно повышаться пока не будет, днем — максимум +2…+8 градусов.

Днем ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о мощном арктическом вторжении, которое ожидается в России с 5 по 10 марта.

По словам синоптика, метеорологическая весна в стране может настать в конце месяца. Она начнется с оттепелей, которые зададут тренд на положительное отклонение температуры от нормы.

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