Х юбилейный фестиваль «Русское поле» пройдет в августе

Самый крупный в России фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в столице в десятый раз. Главная тема юбилейного фестиваля — празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Организатором мероприятия на протяжении 10 лет выступает департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В этом году участниками Фестиваля станут более 2000 человек из более чем 50 регионов России.

Праздник состоится 7 августа в музее-заповеднике «Коломенское». Но подготовка к нему уже началась: до 30 марта оргкомитет «Русского поля» принимает заявки от регионов-участников, которые по традиции крупнейшего фестиваля страны будут бороться за главный приз в номинациях: «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучший народный мастер», «Лучший товаропроизводитель», «Лучшее сказочное посольство», «Лучший туристический этно-маршрут», «Лучший гастрономический бренд».

«Русское поле» ежегодно собирает тысячи москвичей и гостей столицы, рассказывая о духовных и культурных традициях нашей страны. И уже сейчас организаторы фестиваля заняты подготовкой масштабной программы — на территории «Коломенского» будет построено более 10 тематических площадок. Гостей ждут музыкальные и театральные представления, знакомство с достопримечательностями регионов, ярмарка региональных мастеров и крафтовых производителей, шеф-батлы и многое другое. На новой фестивальной площадке этого года «Национальная кухня» участники не только расскажут о ее особенностях, но и представят лучшие региональные бренды. Там же состоится подведение итогов конкурса на самую вкусную кашу «Российская каша — мать наша».

Особенной темой юбилейного фестиваля станет 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского. Этому событию будет посвящена программа торжественной гала-части на Главной сцене. Кроме того, для любителей исторической реконструкции организаторы подготовят специальную площадку с декорациями времен правления великого русского князя. Особое внимание будет уделено храмам и монастырям, связанным с жизнью Александра Невского и прославлением его имени.

Каждое лето «Русское поле» объединяет людей со всей России. В прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией главный народный фестиваль проходил онлайн. Несмотря на новый формат, мероприятие стало уникальным по числу участников, выходивших на связь с Москвой в прямом эфире из своих регионов и стран. Впервые свои делегации представили четыре региона Российской Федерации (Камчатский край, Сахалинская область, Республика Адыгея и Республика Дагестан) и четыре иностранных государства (Армения, Австрия, Польша и Эстония), а также Луганская Народная Республика. По традиции в празднике также принимала участие Республика Беларусь. Трансляция фестиваля велась на официальном сайте и других онлайн-площадках. В общей сложности ее посмотрело более 3 млн человек. В юбилейный год организаторы надеются привлечь еще большее количество иностранных участников.

«Наш уникальный фестиваль в этом году отпразднует своей первый значимый юбилей. Каждый год «Русское поле» дарит своим почитателям, в числе которых москвичи, гости из регионов России и зарубежья, богатство, разнообразие и самобытность славянской культуры во всех ее проявлениях. Улучшение эпидемиологической обстановки и набирающая обороты вакцинация позволяют надеяться, что этим летом мы сможем провести мероприятие в офлайн-формате, что даст всем желающим возможность в полной мере насладиться праздником. В августе нас ждет невероятно красочное событие, которое порадует и удивит и взрослых, и детей», — говорит руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.