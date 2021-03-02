В Госдуме назвали антироссийские санкции последовательной линией Запада

Об обсуждении антироссийских санкций из-за блогера Алексея Навального в американских и европейских кругах было известно еще несколько дней назад, поэтому введение ЕС и США рестрикций против Москвы не является в полной мере новостью. Об этом заявил 2 марта «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, Запад «последовательно осуществляет намеченные ранее планы» в отношении России.

«Ситуация лишний раз доказывает, что история с Навальным это не столько причина, сколько хороший повод поддерживать на слуху тему давления на РФ как на источник зла и угроз для Запада», — сказал парламентарий.

Он напомнил о фразе экс-президента США Барака Обамы, который заявил в ходе ежегодного выступления «О положении страны» перед конгрессом в январе 2015 года, что «экономика России разорвана в клочья».

По словам Новикова, этими словами Обама заявил о желание Запада давить на ослабленную в 1990-е годы российскую экономику либо о «побуждении ее к принятию выгодных для Запада решений». Парламентарий подчеркнул, что западные страны хотят повторить в отношении России «тот сценарий, который однажды был реализован в отношении Советского Союза».

«Поэтому санкционное давление будет продолжаться. В данном случае избрана тактика персональных санкций, но мы не можем исключать, что и по этой линии, по линии секторальных санкций, будут приниматься дальнейшие шаги», — сказал он.

По словам Новикова, главный вывод из этого состоит в том, что с приходом нового президента США Джо Байдена усилится НАТО. Он отметил, что «всё происходящее свидетельствует о серьезности намерений» и о том, что ждать в ближайшем будущем снижения давления на Москву не придется.

Ранее в этот день в Официальном журнале Евросоюза опубликовали нормативный акт о новых санкциях против ряда должностных лиц России. Это первые ограничения, которые ввели в отношении Москвы в рамках нового механизма, предполагающего меры за нарушения прав человека.

В перечень ограничений попали четыре человека. Вслед за ЕС антироссийские санкции расширили и США.

Решение о рестрикциях приняли в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать блогеру проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

В МИД России считают, что Совет ЕС решил ввести санкции в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В министерстве отмечали, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.