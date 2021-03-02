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Суд продлил срок ареста Сафронову по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы во вторник, 2 марта, продлил до 7 мая срок ареста советнику главы госкорпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову, которого обвиняют в государственной измене. Об этом 2 марта сообщили журналистам в пресс-службе суда.

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Уточняется, что заседание прошло в закрытом режиме. Защита Сафронова со своей стороны заявила о намерении обжаловать решение.

Как сообщил адвокат Иван Павлов, дело связанно с журналистской деятельностью его подзащитного.

«Из тех материалов, что мы изучили, ясно, что Сафронов преследуется за обычную журналистскую деятельность. Что-то он сам упомянул в интервью «Коммерсанту», что-то мы приоткроем общественности позже», — сказал адвокат в беседе с ТАСС. Других деталей он не уточнил.

Павлов также не исключил, что следствие по делу может быть ориентировочно завершено к июню-июлю текущего года.

21 января текущего года генпрокурор России Игорь Краснов назвал обоснованным обвинение в государственной измене Сафронову.

Бывшего корреспондента, советника главы «Роскосмоса» Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. В отношении него ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов свою вину не признал и отказался от сделки со следствием.

Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года и в передаче в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями которой были США.

Ранее Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».

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