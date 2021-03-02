Более 3 млн рублей выделят на отлов безнадзорных животных в Петрозаводске

В Петрозаводске (Карелия) до конца года намерены отловить не менее 310 безнадзорных животных. Соответствующая информация следует из документов на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составит 3,2 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета с субвенцией республики на «организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев», уточняет ИА «Карелinform».

Определить подрядчика планируется 10 марта. Контракт с ним будет действовать до 20 декабря 2021 года.

В обязанности исполнителя войдут отлов и транспортировка животных, их медосвидетельствование, мечение, вакцинация от бешенства. Данные мероприятия должны коснуться не менее 310 особей, а содержание в приюте — не менее 50 особей. При этом для 150 животных планируется подыскать хозяев.

По данным агентства, случаи нападения собак на людей в Карелии сейчас редкость. Один из последних инцидентов произошел в январе, когда бездомный пес покусал жителя Кеми. Позже мужчина отсудил у местной администрации 30 тыс. рублей.