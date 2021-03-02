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Более 3 млн рублей выделят на отлов безнадзорных животных в Петрозаводске

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В Петрозаводске (Карелия) до конца года намерены отловить не менее 310 безнадзорных животных. Соответствующая информация следует из документов на портале госзакупок.

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Максимальная стоимость контракта составит 3,2 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета с субвенцией республики на «организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев», уточняет ИА «Карелinform».

Определить подрядчика планируется 10 марта. Контракт с ним будет действовать до 20 декабря 2021 года.

В обязанности исполнителя войдут отлов и транспортировка животных, их медосвидетельствование, мечение, вакцинация от бешенства. Данные мероприятия должны коснуться не менее 310 особей, а содержание в приюте — не менее 50 особей. При этом для 150 животных планируется подыскать хозяев.

По данным агентства, случаи нападения собак на людей в Карелии сейчас редкость. Один из последних инцидентов произошел в январе, когда бездомный пес покусал жителя Кеми. Позже мужчина отсудил у местной администрации 30 тыс. рублей.

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