В СПЧ поддержали необычную идею помощи пострадавшим от домашнего насилия

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора поддержала идею создания фальшивого интернет-магазина, через который жертвы домашнего насилия смогут тайно обратиться за помощью.

Накануне, 1 марта, журналисты Би-би-си рассказали историю о польской школьнице Кристине Пашко, которая запустила поддельный интернет-магазин «Ромашки и анютины глазки» в Facebook во время пандемии. Идея заключалась в том, что жертва могла тайно попросить о помощи, делая вид, что совершает покупки в интернете.

Работает это следующим образом. Когда жертва пишет с просьбой купить крем, вместо продавца ей отвечает психолог. Он спрашивает, как долго продолжаются «кожные проблемы» или как «пораженная кожа реагирует на алкоголь». Если кто-то размещает заказ и оставляет адрес, это означает, что человек просит вызвать полицию в его дом.

«Весь мир столкнулся в прошлом году с пандемией, когда нахождение в закрытом пространстве собственной квартиры приводило к тому, что жертвы домашнего насилия находились под постоянным контролем лица, которое проявляло в отношении них серьезную агрессию. И сообщить об этом не представлялось никакой возможности. И в этом случае возможность этого интернет-магазина сообщить о проблеме — это возможность обратиться за спасением, чтобы была оказана помощь», — сказала Ирина Киркора.

По ее словам, любые нетривиальные решения, которые предлагаются по теме домашнего насилия, могут быть полезны, если они спасают человека от критической ситуации, которая возможно у него происходит, а у него нет других механизмов защитить себя, заключила зампред СПЧ.

Ранее, 18 января, сообщалось, что принимаемые меры профилактики домашнего насилия в отношении женщин недостаточны, нужны другие способы защиты, включая административные запреты и санкции. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.