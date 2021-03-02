Время работы кафе и ресторанов Архангельска продлили до 01:00

В Архангельской области продлили время работы кафе и ресторанов. Теперь они имеют право закрываться в 01:00. Решение принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона Александр Цыбульский, слова которого приводит ИА FlashNord, навал это решение «первым осторожным знаком». Он пообещал начать отменять остальные ограничения в том случае, если после мартовских праздников динамика снижения заболеваемости останется позитивной.

Впрочем, некоторые ограничения всё же были продлены. Так, услуги в сфере культурно-развлекательного досуга, курение кальянов запрещены как минимум до конца марта. А на Соловки пускают только по справке о прививке от коронавируса. Ранее для въезда на территории островов требовался отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

За последние сутки в Архангельской области выявили 117 больных COVID-19. На лечении находятся 4258 человек. Всего с начала пандемии инфекцию перенесли 52 633 жителя региона.