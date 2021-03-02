Джонсон усомнился в необходимости референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит смысла в проведении повторного референдума о независимости Шотландии. Об этом он сказал во вторник, 2 марта, в беседе с изданием Scottish Sun.

Таким образом глава британского правительства прокомментировал призывы первого министра Шотландии Николы Стерджен провести новый референдум о независимости Шотландии. Предполагалось, что голосование 2014 года решило этот вопрос на 25 лет.

По мнению Джонсона, пандемия коронавирусной инфекции показала актуальность сотрудничества Англии и Шотландии.

«Думаю, большинство людей, наблюдая, как распространяется вакцина, видят огромную ценность нашей совместной работы как Соединенного Королевства», — отметил британский премьер.

Тем не менее политик допустил проведение референдума о независимости Шотландии в обозримом будущем.

1 января Стерджен заявила, что Шотландия уже в качестве независимого государства скоро вернется в состав Евросоюза. Ранее она заявляла, что выход из ЕС состоялся против воли Шотландии, население которой на референдуме о Brexit в 2016 году проголосовало против Brexit. — покидать Евросоюз не захотели 62% шотландцев.

Переходный период по Brexit завершился 1 января 2021 года. Великобритания была членом ЕС в течение 47 лет. Официально Соединенное Королевство вышло из Европейского союза 1 января 2019 года.

9 августа Джонсон выразил опасения, что Северная Ирландия и Шотландия захотят отделиться от страны после Brexit. Он распорядился оказать регионам помощь.