В США заявили об отсутствии планов «перезагрузки отношений» с Россией

В США не хотят добиваться «перезагрузки отношений» с Россией. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил в ходе брифинга представитель администрации США.

«Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», — отметил он.

По его словам, администрация американского президента Джо Байдена будет действовать иначе, чем администрация бывшего главы государства Дональда Трампа. Целью будет являться демонстрация РФ ответственности в случае «преступления границ, принятых и уважаемых другими странами», передает «РИА Новости».

Тем не менее, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страна не будет отказываться от сотрудничества с РФ по стратегической стабильности, несмотря на намерение увеличить давление на Москву.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности к диалогу с американским лидером Джо Байденом. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин готов обсуждать «даже самые острые проблемы». При этом он добавил, что пока не все страны имеют аналогичную политическую волю.

19 февраля президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект».

12 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.

Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на то, что Штаты не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.