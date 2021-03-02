3 марта пройдет всероссийская проверка системы оповещения населения

В МЧС России предупредили россиян о том, что 3 марта во всех регионах страны пройдет масштабная проверка системы оповещения населения. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства во вторник, 2 марта.

Подача сигнала «Внимание всем!», согласно плану, должна начаться в 10:40 по местному времени через запуск сирены и громкоговорителей.

Сразу после сирены на общероссийских обязательных общедоступных телевизионных и радиоканалах в течение одной минуты трансляция будет замещена на предупреждение, отметили в пресс-службе.

Целью таких плановых проверок, как пояснили в МЧС, является отработка своевременного оповещения населения об опасностях при угрозе возникновения или непосредственном возникновении ЧС природного и техногенного характера. В ведомстве призвали россиян сохранять спокойствие, пишет «Газета.ру».

Кроме того, спасатели отметили, что в 2021 году аналогичная проверка запланирована на 6 октября.

В конце декабря президент России Владимир Путин призвал наращивать возможности единой госсистемы оповещения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации, чтобы избежать жертв среди людей.