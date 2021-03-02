Социальное такси для инвалидов запустили в Нальчике

В Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, начала работать служба социального такси для инвалидов-колясочников и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Услуга действует для инвалидов ГКУ «Центр социального обслуживания населения в городском округе Нальчик».

Такси для таких людей оборудовано специальным подъемным механизмом. Это значительно облегчает их транспортировку. Для ветеранов Великой Отечественной войны такси предоставляется бесплатно, пишет NewTracker.

В начале февраля сообщалось, что в Москве и Подмосковье планируется запустить проект развития социального карпулинга. Он предусматривает разработку мобильного приложения. Через него пользователи смогут заказать «социальную» машину, чтобы добраться от узлов пригородного железнодорожного транспорта до отдаленных жилых районов, которые недоступны для общественного транспорта.