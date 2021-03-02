Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Набросок картины Ван Гога продан за рекордные $10 млн
Мир
Тихановская оценила перспективу развития отношений России и Белоруссии
Мир
В США за сутки выявили более 57 тыс. случаев коронавируса
Экономика
Путин поручил сделать работу по строительству БАМа и Транссиба ритмичной и четкой
Авто
Москва превысила план 2030 года по уровню безопасности дорожного движения
Мир
Премьер Франции предупредил о начале трудных недель борьбы с коронавирусом
Спорт
Норвежская лыжница победила в женской индивидуальной гонке на ЧМ
Мир
Президент Черногории предложил запретить въезд без ПЦР-теста на коронавирус
Авто
Средняя цена нового авто в России достигла 1,8 млн рублей

Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что привился от коронавируса вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Такое заявление он сделал в своем Twitter во вторник, 2 марта.

Погоня за кислородом: почему Украина бьет рекорды по коронавирусу
Больные лежат в коридорах и дышат по очереди

Лидер страны уточнил, что вакцинировался на линии соприкосновения в Донбассе вместе с украинскими военными.

По мнению Зеленского, вакцина Covishield, завезенная в страну из Индии, позволит украинцам «снова жить без ограничений».

Накануне глава украинского минздрава Максим Степанов сообщил, что Зеленский планирует публично сделать прививку от коронавирусной инфекции индийской вакциной Covishield.

О том, что на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford, стало известно 23 февраля.

Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата.

В первую очередь прививку получают медики, однако, как стало известно, многие из них вакцинироваться отказываются из-за недоверия к препарату. В связи с этим вакцину приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения Украины это объяснили правилами и особенностями упаковки вакцины.

Помимо этого, главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко 26 февраля рассказал о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021