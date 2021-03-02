Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что привился от коронавируса вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Такое заявление он сделал в своем Twitter во вторник, 2 марта.

Лидер страны уточнил, что вакцинировался на линии соприкосновения в Донбассе вместе с украинскими военными.

По мнению Зеленского, вакцина Covishield, завезенная в страну из Индии, позволит украинцам «снова жить без ограничений».

Накануне глава украинского минздрава Максим Степанов сообщил, что Зеленский планирует публично сделать прививку от коронавирусной инфекции индийской вакциной Covishield.

О том, что на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford, стало известно 23 февраля.

Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата.

В первую очередь прививку получают медики, однако, как стало известно, многие из них вакцинироваться отказываются из-за недоверия к препарату. В связи с этим вакцину приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения Украины это объяснили правилами и особенностями упаковки вакцины.

Помимо этого, главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко 26 февраля рассказал о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca.