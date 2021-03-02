В Совфеде заявили о необходимости ответа на новые санкции ЕС против России

Санкции Евросоюза против граждан РФ в связи с делом блогера Алексея Навального должны повлечь ответные меры. Об этом во вторник, 2 марта, заявил «Известиям» первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я не могу говорить, каким будет ответ России, наверняка он последует. Я хочу отметить, что это полное беззаконие — вводить санкции за то, чего не было, за отравление Алексея Навального. Кто доказал и где результаты расследования, что он был отравлен? Где анализы из немецкой клиники «Шарите»?» — возмутился Джабаров.

По его мнению, в России отнесутся к ограничениям спокойно, тем не менее ответ должен последовать, так как в ЕС «перешли допустимые пределы».

Сенатор добавил, что не может пока назвать лиц, против которых могли бы быть направлены санкции со стороны России, данный вопрос требует изучения.

Ранее в этот же день Евросоюз объявил о введении санкций в отношении должностных лиц России из-за ситуации вокруг Навального. Соответствующий нормативный акт уже опубликован в Официальном журнале ЕС.

Решение о санкциях ЕС принял в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

Москва сообщила 22 февраля, что Совет Евросоюза принял решение о подготовке санкций против России в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В МИДе отметили, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов 24 февраля со своей стороны отметил, что Россия ответит на новые санкции ЕС, и не исключил, что реакция Кремля будет асимметричной.