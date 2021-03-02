Норвежская лыжница победила в женской индивидуальной гонке на ЧМ

Норвежская лыжница Тереза Йохауг во вторник, 2 марта, одержала победу в женской индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате мира (ЧМ) по лыжным видам спорта в немецком городе Оберстдорф.

Второе место заняла Фрида Карлссон из Швеции. Тройку замкнула её соотечественница Эбба Андерссон.

Татьяна Сорина показала лучший результат среди российских лыжниц. Она стала пятой. Наталья Непряева — 12-я, Мария Истомина — 27-я, Юлия Ступак — 28-я, передает RT.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Александра Большунова с победой в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта, сообщается на сайте kp.ru.

Александр Большунов 27 февраля завоевал золото в скиатлоне и принес команде первую медаль на турнире. Он лидировал почти всю вторую половину дистанции. За ним следовали пять норвежцев.

24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого он занимал вторые и третьи места.