Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский предложил Евросовету ужесточить санкции против России
Мир
Тихановская оценила перспективу развития отношений России и Белоруссии
Мир
В США за сутки выявили более 57 тыс. случаев коронавируса
Экономика
Путин поручил сделать работу по строительству БАМа и Транссиба ритмичной и четкой
Авто
Москва превысила план 2030 года по уровню безопасности дорожного движения
Мир
Премьер Франции предупредил о начале трудных недель борьбы с коронавирусом
Спорт
Норвежская лыжница победила в женской индивидуальной гонке на ЧМ
Мир
Президент Черногории предложил запретить въезд без ПЦР-теста на коронавирус
Авто
Средняя цена нового авто в России достигла 1,8 млн рублей

Норвежская лыжница победила в женской индивидуальной гонке на ЧМ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норвежская лыжница Тереза Йохауг во вторник, 2 марта, одержала победу в женской индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате мира (ЧМ) по лыжным видам спорта в немецком городе Оберстдорф.

Один за всех и против пятерых: Большунов выполнил карьерную задачу
Наш лидер добавил к победе в общем зачете Кубка мира и «Тур де Ски» первое золото ЧМ

Второе место заняла Фрида Карлссон из Швеции. Тройку замкнула её соотечественница Эбба Андерссон.

Татьяна Сорина показала лучший результат среди российских лыжниц. Она стала пятой. Наталья Непряева — 12-я, Мария Истомина — 27-я, Юлия Ступак — 28-я, передает RT.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Александра Большунова с победой в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта, сообщается на сайте kp.ru.

Александр Большунов 27 февраля завоевал золото в скиатлоне и принес команде первую медаль на турнире. Он лидировал почти всю вторую половину дистанции. За ним следовали пять норвежцев.

24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого он занимал вторые и третьи места.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021