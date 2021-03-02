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Орловская область на сохранение лесов получит порядка 40 млн рублей

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В 2021 году Орловской области на сохранение лесов выделят порядка 40 млн рублей. Деньги поступят по нацпроекту «Экология». Вопросы его реализации обсуждались во время совещания в региональном управлении лесами. В нем приняли участие руководители 13 подведомственных учреждений.

Деньги пойдут в том числе на увеличение площади лесовосстановления. На это планируется потратить более 2,5 млн рублей. На приобретение лесопожарной техники и оборудования — 35,2 млн рублей, на приобретение оборудования для лесовосстановления — около 2 млн рублей. Кроме того, как пишет InfoOrel.ru, на почти 30 тыс. рублей сформируют запас лесных семян для лесовосстановления.

В августе 2020 года сообщалось, что учреждения лесного профиля Орловской области закупили четыре квадрокоптера, которые помогут с воздуха обнаруживать очаги возгорания. Техника может пройти по маршруту по заранее загруженным точкам координат. Дроны смогут быстро обнаруживать очаг возгорания и определять его площадь в реальном времени.

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